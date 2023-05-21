Гмыря Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмыря Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гмыря Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гмыря Нина

Мать ребёнка: Гмыря Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суховая Валентина

Мать ребёнка: Гмыря Надежда

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гмыря Николай Иванович

Мать ребёнка: Гмыря Надежда

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гмыря Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Гмыря Надежда

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