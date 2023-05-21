Гмыря Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гмыря Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гмыря Нина
Мать ребёнка: Гмыря Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суховая Валентина
Мать ребёнка: Гмыря Надежда
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Гмыря Надежда
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гмыря Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Гмыря Надежда