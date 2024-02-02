Юртаева Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮртаева Екатерина Абрамовна

Юртаева Екатерина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1927

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927

Отец: не указан

Мать: Халабурдина Домна Германовна

Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Самохвалов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1955

Дочь: Курбатова Любовь Феофановна

Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович

Рождение ребёнка
23.07.1956

Сын: Юртаев Николай Феофанович

Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович

Рождение ребёнка
06.04.1960

Сын: Юртаев Виктор Феофанович

Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович

Рождение ребёнка
24.11.1967

Сын: Юртаев Сергей Феофанович

Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close