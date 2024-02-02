Юртаева Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927
Рождение ребёнка
28.02.1952
Сын: Самохвалов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1955
Дочь: Курбатова Любовь Феофановна
Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1956
Сын: Юртаев Николай Феофанович
Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович
Рождение ребёнка
06.04.1960
Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович
Рождение ребёнка
24.11.1967
Отец ребёнка: Юртаев Феофан Павлович