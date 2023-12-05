Башмолкин Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти29.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Военная награда
07.04.1940
Медаль «За боевые заслуги» Воинское звание: зам. политрука Кто наградил: ВВС Северо-Западного фронта
Рождение ребёнка
1941
Сын: Башмолкин Борис
Мать ребёнка: Башмолкина Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Политрук роты, 49 батальона аэродромного обслуживания
Смерть
29.04.1942
Причина смерти: На войне, туберкулез
Похороны
02.05.1942
Орел, город Березники, Пермский край
Пермский край, Усольский район, пос. Орел, Братское кладбище советских воинов Первичное место захоронения: отдельная могила № 22