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Башмолкин Пётр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

29.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Башмолкин Владимир Петрович

Мать: Башмолкина Прасковья Филипповна

Военная награда
07.04.1940
Медаль «За боевые заслуги» Воинское звание: зам. политрука Кто наградил: ВВС Северо-Западного фронта
Рождение ребёнка
1941

Сын: Башмолкин Борис

Мать ребёнка: Башмолкина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башмолкина Валентина Николаевна

Военная служба
Неизвестно
Политрук роты, 49 батальона аэродромного обслуживания
Смерть
29.04.1942
Причина смерти: На войне, туберкулез
Похороны
02.05.1942
Орел, город Березники, Пермский край
Пермский край, Усольский район, пос. Орел, Братское кладбище советских воинов Первичное место захоронения: отдельная могила № 22
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