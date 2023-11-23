Воскресенский Василий Павлов
Место рожденияс. Христорождественское на Черемхе, Рыбинского уезда
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Воскресенский Василий Павлович (1866 — ?) Родился в семье дьячка церкви села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Павла Воскресенского. Обучался в уездном училище. Псаломщик села Кулачева... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик села Кулачева Ростовского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик села Кулачева Ростовского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Образование
Неизвестно
обучался в уездном училище
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
1894
Смерть
Неизвестно