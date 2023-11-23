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Воскресенский Василий Павлов

Место рождения

с. Христорождественское на Черемхе, Рыбинского уезда

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Воскресенский Павел Иванович

Мать: Воскресенская (Покровская) Мария Александрова

Воскресенский Василий Павлович (1866 — ?) Родился в семье дьячка церкви села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Павла Воскресенского. Обучался в уездном училище. Псаломщик села Кулачева... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик села Кулачева Ростовского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик села Кулачева Ростовского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Образование
Неизвестно
обучался в уездном училище
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Воскресенская) Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева

Рождение ребёнка
1888

Сын: Воскресенский Александр Васильев

Мать ребёнка: Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Воскресенский Константин Васильев

Мать ребёнка: Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева

Смерть
Неизвестно

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