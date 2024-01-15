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Саечников Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1913

Дата смерти

09.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913

Отец: Саечников Павел Иванович

Мать: Саечникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саечникова Евфалия (Фаина) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саечникова Евфалия (Фаина) Михайловна

Смерть
09.05.1946
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Дьяковское кладбище старое
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