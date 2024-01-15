Саечников Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1913
Дата смерти09.05.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913
Отец: Саечников Павел Иванович
Мать: Саечникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саечникова Евфалия (Фаина) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1946
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Дьяковское кладбище старое