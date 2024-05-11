Завадская Мария Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Завадская Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадский Алексей

Рождение ребёнка
25.12.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завадский Алексей

Ульяново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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