Завадская Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завадский Алексей
Рождение ребёнка
25.12.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завадский Алексей
Ульяново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно