Ошерова (Тищенко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшерова (Тищенко) Надежда

Ошерова (Тищенко) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.03.2016

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тищенко Алексей Иванович

Мать: Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошеров Владимир

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошеров Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
г.Николаев
Учитель русского языка и литературы
Смерть
18.03.2016
Киев, Киевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close