Ошерова (Тищенко) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тищенко Алексей Иванович
Мать: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ошеров Владимир
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ошеров Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
г.Николаев
Учитель русского языка и литературы
Смерть
18.03.2016
Киев, Киевский уезд