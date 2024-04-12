Герасимов Иван (Иоанн) Феоктистович (Феоктистов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.
Сын: Герасимов Василий Иванович (Иоаннов)
Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова
Рождение ребёнка
28.01.1914 ст.
Сын: Герасимов Николай Иоаннов
Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова
Рождение ребёнка
24.02.1918 ст.
Сын: Герасимов Николай Иоаннов
Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова
Рождение ребёнка
20.05.1921
Сын: Герасимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова
В актовой записи значится, что из 7 детей живы 4. Есть подпись Герасимова Ивана
Рождение ребёнка
03.02.1923
Сын: Герасимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова
В актовой записи ЗАГС написано, что из 10 детей 4 живы
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой Мировой Войны
Смерть
Неизвестно