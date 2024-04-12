Герасимов Иван (Иоанн) Феоктистович (Феоктистов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иван (Иоанн) Феоктистович (Феоктистов)

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Герасимов Феоктист Андреевич (Андреев)

Мать: Герасимова Лидия Стефанова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.

Сын: Герасимов Василий Иванович (Иоаннов)

Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1914 ст.

Сын: Герасимов Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1918 ст.

Сын: Герасимов Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1921

Сын: Герасимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
В актовой записи значится, что из 7 детей живы 4. Есть подпись Герасимова Ивана
Рождение ребёнка
03.02.1923

Сын: Герасимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Потитова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
В актовой записи ЗАГС написано, что из 10 детей 4 живы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Пелагея Потитова

Военная служба
Неизвестно
Участник Первой Мировой Войны
Смерть
Неизвестно
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