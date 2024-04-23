Слав КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еребакан ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слав КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слав АРТЕМ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слав СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Мать ребёнка: не указана