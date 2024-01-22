Назаров Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1988
Дочь: Новикова (Назарова) Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Назарова (Рудешко) Марина Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Рудешко) Марина Павловна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край