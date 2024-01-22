Назаров Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Игорь Иванович

Назаров Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1966 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1962

Отец: Иван

Мать: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Рудешко) Марина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Рудешко) Марина Павловна

Рождение ребёнка
16.12.1988

Дочь: Новикова (Назарова) Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Назарова (Рудешко) Марина Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова (Рудешко) Марина Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.