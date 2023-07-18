Пискунов Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискунов Георгий Васильевич

Пискунов Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пискунов Василий Яковлевич

Мать: Пискунова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна

Рождение ребёнка
20.01.?

Сын: Пискунов Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна

Рождение ребёнка
23.11.1932

Дочь: Скуратова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.