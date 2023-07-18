Пискунов Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пискунов Василий Яковлевич
Мать: Пискунова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна
Рождение ребёнка
20.01.?
Мать ребёнка: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна
Рождение ребёнка
23.11.1932
Дочь: Скуратова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна
Смерть
Неизвестно