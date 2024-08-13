Гаганова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1894
Дата смерти13.02.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1894
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гаганов Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1923
Сын: Гаганов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Чунарева Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
?.09.1926
Сын: Гаганов Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич
Смерть
13.02.1978