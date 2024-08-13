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Гаганова Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1894

Дата смерти

13.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1894

Отец: Иванов - Писеев Иван Иванович

Мать: Кунавина Елизавета Борисова

Бракосочетание
1918

Муж: Гаганов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гаганов Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Гаганов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Чунарева Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
?.09.1926

Сын: Гаганов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Гаганов Георгий Алексеевич

Смерть
13.02.1978

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