Кирсанова-Седышева Анастасия Захаровна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1934, Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Дети
Кирсанов Иван Михайлович07.01.1910 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Кирсанов-Седышев Михаил Иванович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
1934
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область