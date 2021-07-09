Кирсанова-Седышева Анастасия Захаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кирсанова-Седышева Анастасия Захаровна

Автор
АМ
Матвеева А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1934, Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дети
Кирсанов Иван Михайлович07.01.1910 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.

Сын: Кирсанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кирсанов-Седышев Михаил Иванович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Смерть
1934
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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