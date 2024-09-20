Трифонов Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения21.04.1913 ст.
Дата смерти21.05.1913 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1913 ст.
крещение 23 апреля 1913
Крещение
23.04.1913 ст.
Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Той же волости деревни Горелькова крестьянин Василий Климентов и дер. Меркучева крестьянская девица Евфросиния Егорова
Смерть
21.05.1913 ст.