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Трифонов Георгий Петрович

Место рождения

Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.04.1913 ст.

Дата смерти

21.05.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1913 ст.

Отец: Трифонов Петр Климович

Мать: Трифонова Параскева Егорова

Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
крещение 23 апреля 1913
Крещение
23.04.1913 ст.
Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Той же волости деревни Горелькова крестьянин Василий Климентов и дер. Меркучева крестьянская девица Евфросиния Егорова
Смерть
21.05.1913 ст.
Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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