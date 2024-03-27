Федосова Каратаева (Пометова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова Каратаева (Пометова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пометов Никонор

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Федосова (Пометова) Пелагея Никоноровна

Отец ребёнка: Пометов Никонор

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Федосова (Пометова) Палагея Никоноровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1867

Сын: Пометов Федор Никонорович

Отец ребёнка: Пометов Никонор

Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Федосов Матвей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1874

Сын: Федосов Андрей

Отец ребёнка: Федосов Матвей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Федосов Тимофей

Отец ребёнка: Федосов Матвей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1878

Дочь: (Федосова) Татьяна

Отец ребёнка: Федосов Матвей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Медведева (Федосова) Дарья

Отец ребёнка: Федосов Матвей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1884

Сын: Федосов Григорий

Отец ребёнка: Федосов Матвей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Федосова) Параскева

Отец ребёнка: Федосов Матвей

Смерть
Неизвестно

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