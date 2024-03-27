Федосова Каратаева (Пометова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пометов Никонор
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Федосова (Пометова) Пелагея Никоноровна
Отец ребёнка: Пометов Никонор
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Федосова (Пометова) Палагея Никоноровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Сын: Пометов Федор Никонорович
Отец ребёнка: Пометов Никонор
Бракосочетание
11.11.1873
Муж: Федосов Матвей
Рождение ребёнка
16.10.1874
Сын: Федосов Андрей
Отец ребёнка: Федосов Матвей
Рождение ребёнка
1876
Сын: Федосов Тимофей
Отец ребёнка: Федосов Матвей
Рождение ребёнка
03.01.1878
Дочь: (Федосова) Татьяна
Отец ребёнка: Федосов Матвей
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Медведева (Федосова) Дарья
Отец ребёнка: Федосов Матвей
Рождение ребёнка
25.01.1884
Сын: Федосов Григорий
Отец ребёнка: Федосов Матвей
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Федосова) Параскева
Отец ребёнка: Федосов Матвей
Смерть
Неизвестно