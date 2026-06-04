Венедиктов Алексей Михайлович 23.02.1985 — найти родственников по фамилии на Familio

Венедиктов Алексей Михайлович

Автор
АВ
Венедиктов А.

мужской, родился 23.02.1985

Отец
Венедиктов МихаилНеизвестно г.р.
Мать
Венедиктова (Балакина) Галина Владимировна21.12.1963 г.р.
Супруги
Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна09.09.1983 г.р.
Дети
Венедиктова Ангелина Алексеевна06.02.2017 г.р.
Венедиктов Алексей Алексеевич08.08.2023 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1985

Отец: Венедиктов Михаил

Мать: Венедиктова (Балакина) Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна

Бракосочетание
05.11.2015

Жена: Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
06.02.2017

Дочь: Венедиктова Ангелина Алексеевна

Мать ребёнка: Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
08.08.2023

Сын: Венедиктов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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