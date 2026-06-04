Венедиктов Алексей Михайлович
мужской, родился 23.02.1985
ОтецВенедиктов МихаилНеизвестно г.р.
МатьВенедиктова (Балакина) Галина Владимировна21.12.1963 г.р.
Супруги
Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна09.09.1983 г.р.
Дети
Венедиктова Ангелина Алексеевна06.02.2017 г.р.
Венедиктов Алексей Алексеевич08.08.2023 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.2015
Рождение ребёнка
06.02.2017
Дочь: Венедиктова Ангелина Алексеевна
Мать ребёнка: Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.2023
Сын: Венедиктов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Венедиктова (Леонтьева) Анна Владимировна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область