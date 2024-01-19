Федин Яков Сысоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1940
Мать ребёнка: Федина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина-Бутенко Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Федина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина - Драгун Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Федина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федина Зинаида
Смерть
Неизвестно