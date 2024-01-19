Федин Яков Сысоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Яков Сысоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1940

Сын: Федин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Федина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина-Бутенко Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Федина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина - Драгун Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Федина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Федина Зинаида

Смерть
Неизвестно
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