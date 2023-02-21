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Инкин сергей Алексеевич
Инкин сергей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 04.10.1961
Пол
Мужской
Отец
Инкин Алексей Михайлович
1922 г.р.
Мать
Инкина (Истомина) Раиса Александровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1961
Отец:
Инкин Алексей Михайлович
Мать:
Инкина Раиса Александровна
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