Комаров Прокопий Мелентьевич 05.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Комаров Прокопий Мелентьевич

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился 05.03.1910, Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

умер 24.12.1910, Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Отец
Комаров Мелентий Васильевич04.02.1873 ст. г.р.
Мать
Комарова (Новикова) Анна Михайловна05.12.1881 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910

Отец: Комаров Мелентий Васильевич

Мать: Комарова (Новикова) Анна Михайловна

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
24.12.1910
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

"От коклюша"

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