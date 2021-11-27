Комаров Прокопий Мелентьевич
мужской, родился 05.03.1910, Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
умер 24.12.1910, Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
ОтецКомаров Мелентий Васильевич04.02.1873 ст. г.р.
МатьКомарова (Новикова) Анна Михайловна05.12.1881 ст. г.р.
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Рождение
05.03.1910
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.12.1910
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область