Крупина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1952

Дата смерти

14.04.1997

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952

Отец: Жидков Алексей Васильевич

Мать: Жидкова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Евгений Геннадьевич

Рождение ребёнка
10.02.1983

Дочь: Серебрякова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Крупин Евгений Геннадьевич

Смерть
14.04.1997

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