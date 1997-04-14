Крупина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1952
Дата смерти14.04.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952
Отец: Жидков Алексей Васильевич
Мать: Жидкова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупин Евгений Геннадьевич
Рождение ребёнка
10.02.1983
Дочь: Серебрякова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Крупин Евгений Геннадьевич
Смерть
14.04.1997