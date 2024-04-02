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Калинин Владимир

Место рождения

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.

Дата рождения

18.05.1917

Дата смерти

13.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917

Отец: Калинин Ефим

Мать: Калинина Дарья

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Евдокия

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Евдокия

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Смерть
13.03.1983
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.
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