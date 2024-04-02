Калинин Владимир
Место рожденияд. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Дата рождения18.05.1917
Дата смерти13.03.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917
Отец: Калинин Ефим
Мать: Калинина Дарья
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Евдокия
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Евдокия
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Смерть
13.03.1983
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.