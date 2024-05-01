Кобец (Поддубная) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобец Михаил
Отец ребёнка: Кобец Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трескина (Кобец) Галина
Отец ребёнка: Кобец Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранник (Кобец) Меланья
Отец ребёнка: Кобец Андрей
Золотоноша, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобец Андрей
Смерть
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан