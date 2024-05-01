Кобец (Поддубная) Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобец (Поддубная) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Мать: (Овечко) Наталия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобец Михаил

Отец ребёнка: Кобец Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трескина (Кобец) Галина

Отец ребёнка: Кобец Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранник (Кобец) Меланья

Отец ребёнка: Кобец Андрей

Золотоноша, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобец Андрей

Смерть
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан

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