Белобородов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Белобородов Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Белобородов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Белобородов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Белобородов Осип Васильевич
Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Белобородова Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Белобородов Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Белобородова Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно