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Белобородов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Белобородов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Белобородов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Белобородов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Белобородов Осип Васильевич

Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Белобородова Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Белобородов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Белобородова Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Белобородова Вас Жена Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова Вас Жена Марья

Смерть
Неизвестно
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