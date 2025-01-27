Пирагов Аркадий Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Пирагова (Теддер) Эмилия ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мельситова (Пирагова) Маргарита Аркадьевна28.06.1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1962
Дочь: Мельситова (Пирагова) Маргарита Аркадьевна
Мать ребёнка: Пирагова (Теддер) Эмилия Павловна
Сухоной, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно