Пирагов Аркадий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пирагов Аркадий Михайлович

Автор
КГ
Гришка К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Пирагова (Теддер) Эмилия ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мельситова (Пирагова) Маргарита Аркадьевна28.06.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирагова (Теддер) Эмилия Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1962

Дочь: Мельситова (Пирагова) Маргарита Аркадьевна

Мать ребёнка: Пирагова (Теддер) Эмилия Павловна

Сухоной, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
Неизвестно

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