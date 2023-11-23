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Троицкий Николай Константинов

Место рождения

Троицкое в бору, Ростовского уезда

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Закедский Константин Павлов

Мать: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Троицкий Николай Константинович (1836 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Космодемьянского Ярославского уезда. Жена его Мария Ивановна (1842-24.05.1910)1 , дочь священника... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Космодемьянского Ярославского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Космодемьянского Ярославского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
03.11.1858

Жена: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
26.06.1861

Дочь: (Троицкая) Серафима Николаева

Мать ребёнка: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
06.09.1862

Дочь: (Троицкая) Надежда Николаева

Мать ребёнка: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
15.08.1864

Дочь: (Троицкая) Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Смерть
До 1897

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