Троицкий Николай Константинов
Место рожденияТроицкое в бору, Ростовского уезда
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1836
Троицкий Николай Константинович (1836 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Космодемьянского Ярославского уезда. Жена его Мария Ивановна (1842-24.05.1910)1 , дочь священника... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Космодемьянского Ярославского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Космодемьянского Ярославского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
03.11.1858
Рождение ребёнка
26.06.1861
Дочь: (Троицкая) Серафима Николаева
Мать ребёнка: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
06.09.1862
Дочь: (Троицкая) Надежда Николаева
Мать ребёнка: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
15.08.1864
Дочь: (Троицкая) Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова
Смерть
До 1897