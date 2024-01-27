Романцева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцева Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Романцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Романцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Романцев Василий

Смерть
Неизвестно
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