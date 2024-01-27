Романцева Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Романцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Романцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Романцев Василий
Смерть
Неизвестно