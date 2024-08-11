Терпугова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпугова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпугов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Терпугов Никифор Иванович

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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