Терпугова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Терпугов Никифор Иванович
Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно