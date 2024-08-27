Соломенцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломенцев Василий

Соломенцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенцев Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенцев Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенцев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.