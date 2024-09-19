Романов Наталия Агеевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Наталия Агеевна

Автор
СС
Скоков С.

женский, родилась 1900

умерла Неизвестно

Супруги
Романов Александр Артемович1892 г.р.
Дети
(Романов) Лариса Александровна1937 г.р.
Романов Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Александр Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Романов Александр Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Анна Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Нина Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Артемович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Романов) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Артемович

Смерть
Неизвестно

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