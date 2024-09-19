Романов Наталия Агеевна
женский, родилась 1900
умерла Неизвестно
Супруги
Романов Александр Артемович1892 г.р.
Дети
(Романов) Лариса Александровна1937 г.р.
Романов Алексей АлександровичНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Романов Александр Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Анна Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Нина Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Артемович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Романов) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Артемович
Смерть
Неизвестно