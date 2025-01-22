Ряховский Александр
мужской, родился Около 1821, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская Устинья МаксимоваОколо 1809 г.р.
ОтецРяховский ИванОколо 1800 г.р.
Супруги
Ряховская АгафьяОколо 1820 г.р.
Дети
(Ряховская) ПелагеяОколо 1844 г.р.
Ряховский Матвей1846 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Ряховский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряховская Агафья
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Ряховская) Пелагея
Мать ребёнка: Ряховская Агафья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ряховский Матвей
Мать ребёнка: Ряховская Агафья
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Ряховский) Настасья?
Мать ребёнка: Ряховская Агафья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ряховский Петр
Мать ребёнка: Ряховская Агафья
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Ряховский) Авдотья
Мать ребёнка: Ряховская Агафья
Смерть
Неизвестно