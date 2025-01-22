Ряховский Александр Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Александр

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1821, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская Устинья МаксимоваОколо 1809 г.р.
Отец
Ряховский ИванОколо 1800 г.р.
Супруги
Ряховская АгафьяОколо 1820 г.р.
Дети
(Ряховская) ПелагеяОколо 1844 г.р.
Ряховский Матвей1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская Устинья Максимова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Агафья

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Ряховская) Пелагея

Мать ребёнка: Ряховская Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ряховский Матвей

Мать ребёнка: Ряховская Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Ряховский) Настасья?

Мать ребёнка: Ряховская Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ряховский Петр

Мать ребёнка: Ряховская Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Ряховский) Авдотья

Мать ребёнка: Ряховская Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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