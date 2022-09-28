Захарова Елена Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Елена Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Артамон

Рождение ребёнка
1924

Сын: Захаров Михаил

Отец ребёнка: Захаров Артамон

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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