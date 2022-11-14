Сонина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сонин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Сонин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Сонин Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область