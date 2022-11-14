Сонина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСонина Вера

Сонина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Муж: Сонин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сонин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Сонин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сонин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Сонин Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.