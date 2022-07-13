Дарья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Сергеева

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Сергеев

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

Смерть
Неизвестно

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