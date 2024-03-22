Марина Иванова
Место рождения
Дата рождения13.07.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1810 ст.
Отец: Иван Харлампиев
Мать: Ирина Харлампиева
Удельного ведомства деревни Трещилинка у крестьянина Ивана Харлампиева с женой его Ириной Харлампиевой родилась дочь Марина Крещена 17-го дня. Восприимники были того же ведомства деревни Трещелинки кр... Показать все
Смерть
Неизвестно