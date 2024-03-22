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Марина Иванова

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

13.07.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
13.07.1810 ст.

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Ирина Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трещилинка у крестьянина Ивана Харлампиева с женой его Ириной Харлампиевой родилась дочь Марина Крещена 17-го дня. Восприимники были того же ведомства деревни Трещелинки кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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