Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Соколова) Анна Ильина
Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев
Рождение ребёнка
09.03.1901
Сын: Соколов Макар Ильич
Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Соколова) Елена Ильина
Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев
Рождение ребёнка
?.11.1906
Сын: Соколов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев
Смерть
Неизвестно