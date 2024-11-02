Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Илия Григориев

Место жительства
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Соколова) Анна Ильина

Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Соколов Герасим Ильич

Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1901

Сын: Соколов Макар Ильич

Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Соколова) Елена Ильина

Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.11.1906

Сын: Соколов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Соколов Илия Григориев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

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