Крауз Фёдор (Фридрих)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
01.12.1853
Дочь: Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крауз Евгения Сидоровна
Смерть
Неизвестно