Крауз Фёдор (Фридрих) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрауз Фёдор (Фридрих)

Крауз Фёдор (Фридрих)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Крауз Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
01.12.1853

Дочь: Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крауз Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Краузе Леонтий Фёдорович

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Крауз Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крауз Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: Крауз Евгения Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крауз Евгения Сидоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close