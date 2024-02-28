Папсуев Филипп Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папсуев Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Папсуева Христина Тиховновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папсуев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Папсуева Христина Тиховновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко (Папсуева) Елена Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папсуева Христина Тиховновна