Папсуев Филипп Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папсуев Филипп Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папсуев Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Папсуева Христина Тиховновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папсуев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Папсуева Христина Тиховновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко (Папсуева) Елена Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папсуева Христина Тиховновна

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