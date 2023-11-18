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Рогов Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Рогов Борис Васильевич

Мать: Евгения Федосеевна Феодосьевна

Смерть
1943
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