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Рогов Василий Борисович
Рогов Василий Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Рогов Борис Васильевич
1895 г.р.
Мать
Евгения Федосеевна Феодосьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Рогов Борис Васильевич
Мать:
Евгения Федосеевна Феодосьевна
Смерть
1943
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