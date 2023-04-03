(Ерохина) Прасковья Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерохин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Сергей Федосеевич
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953
Чучково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
С 1967
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно