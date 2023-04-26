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Горматов Дмитрий Захарович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Горматов Захар Васильевич

Мать: Горматова Анна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горматова) Фёкла Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1868

Сын: Горматов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: (Горматова) Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: (Горматова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: (Горматова) Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Горматов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: (Горматова) Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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