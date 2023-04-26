Горматов Дмитрий Захарович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Горматов Захар Васильевич
Мать: Горматова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1868
Сын: Горматов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: (Горматова) Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: (Горматова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: (Горматова) Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Горматов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: (Горматова) Фёкла Васильевна
Смерть
Неизвестно