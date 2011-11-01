Малинина (Каменщикова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Каменщикова) Анна Петровна

Место рождения

д. Сысоево

Дата рождения

17.11.1915

Дата смерти

01.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1915

Отец: Каменщиков Петр Антонович

Мать: Каменщикова Евдокия Павловна

д. Сысоево
Рождение ребёнка
18.04.1937

Дочь: Лунина Альбина Яковлевна

Отец ребёнка: Малинин Яков Николаевич

д. Сысоево
Рождение ребёнка
26.12.1941

Дочь: Максимова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Малинин Яков Николаевич

д. Сысоево
Рождение ребёнка
09.11.1946

Сын: Малинин Вячеслав Яковлевич

Отец ребёнка: Малинин Яков Николаевич

д. Сысоево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Яков Николаевич

Никологоры
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., Никологорский р-он., д. Сысоево
Смерть
01.11.2011
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