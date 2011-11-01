Малинина (Каменщикова) Анна Петровна
Место рожденияд. Сысоево
Дата рождения17.11.1915
Дата смерти01.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1915
д. Сысоево
Рождение ребёнка
18.04.1937
Дочь: Лунина Альбина Яковлевна
Отец ребёнка: Малинин Яков Николаевич
д. Сысоево
Рождение ребёнка
26.12.1941
Дочь: Максимова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Малинин Яков Николаевич
д. Сысоево
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Малинин Вячеслав Яковлевич
Отец ребёнка: Малинин Яков Николаевич
д. Сысоево
Бракосочетание
Неизвестно
Никологоры
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., Никологорский р-он., д. Сысоево
Смерть
01.11.2011