Климова (Тимаков) Анна Ильинична 15.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Тимаков) Анна Ильинична

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 15.02.1901

умерла 05.02.1978

Отец
Тимаков Илья Михайлович1867 г.р.
Мать
Тимакова (Тараскина) Мария Яковлевна1872 г.р.
Супруги
Климов Иван21.06.1898 г.р.
Дети
(Климова) ВалентинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901

Отец: Тимаков Илья Михайлович

Мать: Тимакова (Тараскина) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Валентина

Отец ребёнка: Климов Иван

Смерть
05.02.1978

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
г. Сурск Пензенской обл.

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