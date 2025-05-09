Климова (Тимаков) Анна Ильинична
женский, родилась 15.02.1901
умерла 05.02.1978
ОтецТимаков Илья Михайлович1867 г.р.
МатьТимакова (Тараскина) Мария Яковлевна1872 г.р.
Супруги
Климов Иван21.06.1898 г.р.
Дети
(Климова) ВалентинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Валентина
Отец ребёнка: Климов Иван
Смерть
05.02.1978
Похороны
Неизвестно
г. Сурск Пензенской обл.