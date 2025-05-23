Шляхтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шляхтин Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Шляхтин Апанас Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1922
Отец ребёнка: Шляхтин Апанас Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Шляхтин Апанас Алексеевич
Смерть
Неизвестно