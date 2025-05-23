Шляхтина ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шляхтина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляхтин Апанас Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шляхтин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Шляхтин Апанас Алексеевич

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.02.1922

Сын: Шляхтин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шляхтин Апанас Алексеевич

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Шляхтин Апанас Алексеевич

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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