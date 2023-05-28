Веселов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Михайлова (Веселова) Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

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