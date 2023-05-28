Веселов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1924
Дочь: Михайлова (Веселова) Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Нина
Смерть
Неизвестно