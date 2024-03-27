Ибрагимов Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Муса

Место рождения

с.Исянгулово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Исянгулово
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ибрагимов Сабир Мусаевич

Мать ребёнка: Ибрагимова ?

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ибрагимов Газиз Мусаевич

Мать ребёнка: Ибрагимова ?

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ибрагимов Агиз Мусаевич

Мать ребёнка: Ибрагимова ?

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова ?

Смерть
Неизвестно
с.Исянгулово Зианчуринского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Исянгулово Зианчуринского района БАССР
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