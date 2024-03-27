Ибрагимов Муса
Место рожденияс.Исянгулово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Ибрагимова ?
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ибрагимова ?
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ибрагимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимова ?
Смерть
Неизвестно
с.Исянгулово Зианчуринского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Исянгулово Зианчуринского района БАССР