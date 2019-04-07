(Нестерова (Ермолинская)) Хариеста Ивановна 07.04.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

(Нестерова (Ермолинская)) Хариеста Ивановна

Автор
ИУ
Ульяновский И.

женский, родилась 07.04.1927

умерла 19.01.2010

Мать
(Ермолинская (Гребенщикова)) Мария Васильевна1898 г.р.
Отец
Ермолинский Иван Матвеевич1896 г.р.
Супруги
Нестеров Пётр Михайлович23.06.1925 г.р.
Дети
Нестеров Николай Петрович22.11.1948 г.р.
Нестеров Михаил Петрович22.06.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: Ермолинский Иван Матвеевич

Мать: (Ермолинская (Гребенщикова)) Мария Васильевна

Бракосочетание
11.11.1946

Муж: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Нестеров Николай Петрович

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
10.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Нестеров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович

Смерть
19.01.2010

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