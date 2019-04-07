(Нестерова (Ермолинская)) Хариеста Ивановна
женский, родилась 07.04.1927
умерла 19.01.2010
Мать(Ермолинская (Гребенщикова)) Мария Васильевна1898 г.р.
ОтецЕрмолинский Иван Матвеевич1896 г.р.
Супруги
Нестеров Пётр Михайлович23.06.1925 г.р.
Дети
Нестеров Николай Петрович22.11.1948 г.р.
Нестеров Михаил Петрович22.06.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Бракосочетание
11.11.1946
Рождение ребёнка
09.02.1947
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Нестеров Николай Петрович
Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1950
Рождение ребёнка
13.03.1954
Рождение ребёнка
13.03.1954
Рождение ребёнка
10.06.1955
Рождение ребёнка
05.03.1957
Рождение ребёнка
12.12.1958
Рождение ребёнка
22.06.1960
Отец ребёнка: Нестеров Пётр Михайлович
Смерть
19.01.2010