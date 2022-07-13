Елена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Яков Филипов

Рождение ребёнка
17.01.1861

Сын: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.08.1863

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Хлынов Яков Филипов

Смерть
Неизвестно

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