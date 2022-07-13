Елена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлынов Яков Филипов
Рождение ребёнка
17.01.1861
Сын: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.08.1863
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Хлынов Яков Филипов
Смерть
Неизвестно