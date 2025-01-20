Гурьева (Быкова) Нина Анатольевна 20.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурьева (Быкова) Нина Анатольевна

Автор
ГК
Кудрев Г.

женский, родилась 20.11.1938, Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

умерла До 11.11.2016, Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Отец
Быков Анатолий Львович25.12.1910 г.р.
Мать
Быкова (Уткина) Зинаида Федоровна14.10.1910 г.р.
Дети
Макарова (Быкова) Надежда Владимировна12.12.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938

Отец: Быков Анатолий Львович

Мать: Быкова (Уткина) Зинаида Федоровна

Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Рождение ребёнка
12.12.1959

Дочь: Макарова (Быкова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Отец Надежда

Кемерово

Смерть
До 11.11.2016
Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Городок

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