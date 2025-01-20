Гурьева (Быкова) Нина Анатольевна
женский, родилась 20.11.1938, Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
умерла До 11.11.2016, Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
ОтецБыков Анатолий Львович25.12.1910 г.р.
МатьБыкова (Уткина) Зинаида Федоровна14.10.1910 г.р.
Дети
Макарова (Быкова) Надежда Владимировна12.12.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938
Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1959
Дочь: Макарова (Быкова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Отец Надежда
Кемерово
Смерть
До 11.11.2016
Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Городок