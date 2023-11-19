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Ермаков Сергей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

02.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Ермакова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1925

Дочь: Ермакова Клара Сергеевна

Мать ребёнка: Ермакова Вера Ивановна

Смерть
02.05.1979

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