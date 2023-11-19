Ермаков Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти02.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Ермакова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1925
Дочь: Ермакова Клара Сергеевна
Мать ребёнка: Ермакова Вера Ивановна
Смерть
02.05.1979