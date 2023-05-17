Крупенченков Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти13.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Крупенченкова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Крупенченкова Фекла Фроловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Крупенченков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Крупенченкова Фекла Фроловна
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Ястребцова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Крупенченкова Фекла Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1943