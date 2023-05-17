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Крупенченков Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

13.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Крупенченков Терентий Федорович

Мать: Крупенченкова Елизавета Селиверстовна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Крупенченкова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Крупенченкова Фекла Фроловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Крупенченков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Крупенченкова Фекла Фроловна

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Ястребцова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Крупенченкова Фекла Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупенченкова Фекла Фроловна

Смерть
13.07.1943
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